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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Разрешить пятничные намазы и запретить тои предлагает депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что ситуация с COVID-19 в республике контролируемая.

Депутат Нурбек Тотонов напомнил, что в мечетях из-за эпидемии коронавируса запрещены пятничные намазы. Он заявил, что самые дисциплинированные люди ходят в мечеть.

«Вы дали разрешение на тои, хотя там люди танцуют, обнимаются и целуются. Лучше запретить тои, а в мечетях снять ограничения», — сказал Нурбек Тотонов.

Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что вопрос рассмотрят на заседании республиканского штаба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196268/
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