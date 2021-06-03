COVID-19. Разрешить пятничные намазы и запретить тои предлагает депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что ситуация с COVID-19 в республике контролируемая.

Депутат Нурбек Тотонов напомнил, что в мечетях из-за эпидемии коронавируса запрещены пятничные намазы. Он заявил, что самые дисциплинированные люди ходят в мечеть.

«Вы дали разрешение на тои, хотя там люди танцуют, обнимаются и целуются. Лучше запретить тои, а в мечетях снять ограничения», — сказал Нурбек Тотонов.

Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что вопрос рассмотрят на заседании республиканского штаба.