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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Временный запрет на пятничные намазы в мечетях введен в Бишкеке

Духовное управление мусульман временно приостановило пятничные намазы в мечетях Бишкека. Об этом сообщили в муфтияте.

По его данным, это связано с угрозой распространения коронавируса, увеличением числа зараженных новым вирусом и обострением ситуации с COVID-19 в столице.

«Согласно требованиям Министерства здравоохранения и социального развития и санэпиднадзора, в Бишкеке приостанавливаются пятничные намазы в мечетях. Ограничения будут действовать с 30 апреля до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе», — рассказали в управлении.

В ДУМК призывают кыргызстанцев для сохранения своего здоровья и безопасности жизни соблюдать меры предосторожности и отказаться от посещения мест массового скопления людей.

В муфтияте проинформировали, что все дааваты и проведение ифтаров в мечетях также приостановлены.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192149/
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