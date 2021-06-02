Дело «Кумтора». В отводе судьи по ходатайству юриста Омурбека Бабанова отказано

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение меры пресечения в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.
Ранее адвокаты заявили отвод судье Чынгызбеку Бердимуратову, мотивировав это тем, что он необъективно рассматривает меру пресечения.
Выйдя из совещательной комнаты, защите было отказано в удовлетворении ходатайства.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, судья не может участвовать в производстве по делу, если он: участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, лица, ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда. Кроме того, суд обосновал свое решение тем, что он не приходится близким родственником участников производства по данному делу.
Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.
Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».
В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
По делу «Кумтора» под арестом уже находятся бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков, бывшие и нынешние депутаты Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов, Талант Узакбаев. Сегодня суд рассматривает меру пресечения экс-премьеру Омурбеку Бабанову.