10:54
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело Кумтора. Акылбек Жапаров лукавит, опровергая подписание им документов

Ныне глава госкомиссии по проверке работы «Кумтора» депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров ранее заявил, что еще в 2003 году был против манипуляций вокруг золотого вопроса. Однако в Сети появился документ, опровергающий его слова.

На письме Минфина, датированном 2003 годом, стоит и подпись Акылбека Жапарова.

В беседе с журналистом Оксаной Трюковой на программе «Вечер трудного дня» депутат и глава госкомиссии по Кумтору рассказал, что был в хороших отношениях с президентом Аскаром Акаевым. Но отношения их испортились именно из-за Кумтора.

«В 2003 году меня включили в рабочую комиссию по переговорам с Centerra Gold. И, оказывается, каждый раз нам предлагали какие-то условия. Я тогда выступил и сказал, что нельзя создавать Centerra Gold. И наша доля не должна изменяться. Я выступил в Законодательном собрании. И депутаты приняли два постановления. По одному запрещалось создание Centerra Gold, а по второму даже при ее создании должно было быть согласие Законодательного собрания. Но на это не обратили внимания и 31 декабря создали эту компанию», — рассказал Акылбек Жапаров.

Однако в распоряжении 24.kg есть фото официального письма первого заместителя министра финансов. Эмирлан Торомырзаев отправляет премьер-министру Николаю Танаеву официальное письмо. Этим письмом чиновник внес на рассмотрение отчет кыргызской делегации о переговорах с корпорацией «Камеко» по обсуждению проекта по реструктуризации «Кумторзолото». Кроме того, главе правительства представили протокол переговоров и проект постановления правительства о реструктуризации «Кумторзолото».

Под отчетом стоит подпись не только самого Эмирлана Торомырзаева, но и членов делегации. В том числе Акылбека Жапарова, который в то время был председателем комитета по налогам, таможенным и другим сборам Законодательного собрания Жогорку Кенеша.

Отметим, ранее беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев заявил, что Акылбек Жапаров внес свой вклад в составление соглашения 2003 года, и обвинил председателя госкомиссии в попытках оправдать соглашение 2009 года, подготовленное во время, когда президентом был Курманбек Бакиев.

Сам Акылбек Жапаров комментировать эти обвинения не стал.

«В наших отчетах все соглашения — и за 2003-й, и за 2009-й, и за 2019 год. В 2003-м я ушел после первого заседания комиссии. Мы приняли решение, что «Центерру» не надо создавать, так как это противоречит интересам Кыргызстана. Услышав Аскара Акаева, можно подумать, что в те годы я был президентом Кыргызстана. Он старший человек, поэтому я не буду комментировать», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195900/
просмотров: 2163
Версия для печати
Материалы по теме
Асылбека Жээнбекова водворили в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». ГКНБ сообщил о других фигурантах дела
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не считает себя виновным, рассказал адвокат
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан
Дело «Кумтора». Депутата парламента Торобая Зулпукарова тоже вызвали на допрос
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова вызвали на допрос
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ
Ситуация на «Кумторе»: подразделения работают штатно, бесперебойно, проблем нет
Экс-депутата Сергея Ибрагимова вызывали на допрос в ГКНБ по делу о «Кумторе»
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Вместо Исхака Пирматова в&nbsp;парламент придет скандально известный Нурбек Мурашев Вместо Исхака Пирматова в парламент придет скандально известный Нурбек Мурашев
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24-28 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 мая
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
1 июня, вторник
10:44
Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов
10:40
Дело «Кумтора». Дастана Джумабекова вызвали на допрос
10:37
Только вакцинированные туристы смогут приехать в Кыргызстан в этом сезоне
10:23
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
10:21
Повторные выборы. Назван срок, когда партия должна открыть избирательный фонд