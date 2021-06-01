Дело Кумтора. Акылбек Жапаров лукавит, опровергая подписание им документов

Ныне глава госкомиссии по проверке работы «Кумтора» депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров ранее заявил, что еще в 2003 году был против манипуляций вокруг золотого вопроса. Однако в Сети появился документ, опровергающий его слова.

На письме Минфина, датированном 2003 годом, стоит и подпись Акылбека Жапарова.

В беседе с журналистом Оксаной Трюковой на программе «Вечер трудного дня» депутат и глава госкомиссии по Кумтору рассказал, что был в хороших отношениях с президентом Аскаром Акаевым. Но отношения их испортились именно из-за Кумтора.

«В 2003 году меня включили в рабочую комиссию по переговорам с Centerra Gold. И, оказывается, каждый раз нам предлагали какие-то условия. Я тогда выступил и сказал, что нельзя создавать Centerra Gold. И наша доля не должна изменяться. Я выступил в Законодательном собрании. И депутаты приняли два постановления. По одному запрещалось создание Centerra Gold, а по второму даже при ее создании должно было быть согласие Законодательного собрания. Но на это не обратили внимания и 31 декабря создали эту компанию», — рассказал Акылбек Жапаров.

Однако в распоряжении 24.kg есть фото официального письма первого заместителя министра финансов. Эмирлан Торомырзаев отправляет премьер-министру Николаю Танаеву официальное письмо. Этим письмом чиновник внес на рассмотрение отчет кыргызской делегации о переговорах с корпорацией «Камеко» по обсуждению проекта по реструктуризации «Кумторзолото». Кроме того, главе правительства представили протокол переговоров и проект постановления правительства о реструктуризации «Кумторзолото».

Под отчетом стоит подпись не только самого Эмирлана Торомырзаева, но и членов делегации. В том числе Акылбека Жапарова, который в то время был председателем комитета по налогам, таможенным и другим сборам Законодательного собрания Жогорку Кенеша.

Отметим, ранее беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев заявил, что Акылбек Жапаров внес свой вклад в составление соглашения 2003 года, и обвинил председателя госкомиссии в попытках оправдать соглашение 2009 года, подготовленное во время, когда президентом был Курманбек Бакиев.

Сам Акылбек Жапаров комментировать эти обвинения не стал.

«В наших отчетах все соглашения — и за 2003-й, и за 2009-й, и за 2019 год. В 2003-м я ушел после первого заседания комиссии. Мы приняли решение, что «Центерру» не надо создавать, так как это противоречит интересам Кыргызстана. Услышав Аскара Акаева, можно подумать, что в те годы я был президентом Кыргызстана. Он старший человек, поэтому я не буду комментировать», — сказал Акылбек Жапаров.