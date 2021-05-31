Дело «Кумтора». Игоря Чудинова вызвали на допрос

Экс-премьер-министра Игоря Чудинова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывшего премьер-министра допрашивают по делу «Кумтора».

Игорь Чудинов с 2007 по 2009 год был главой кабмина.

Известно, что в здании ГКНБ на допросе также находится экс-депутат парламента Исхак Пирматов.

Ранее по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.