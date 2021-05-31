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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не считает себя виновным, рассказал адвокат

Против Омурбека Бабанова не может быть никакого обвинения по «Кумтору», потому что он не совершал никаких противоправных действий. Об этом заявил адвокат Амантур Абдырахманов.

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Представитель защиты рассказал, что сегодня Омурбека Бабанова вкратце допрашивали о деятельности по вопросам «Кумтора» в бытность его премьер-министром. Бывшему чиновнику не разъяснили сути инкриминируемого деяния.

«Уведомление о подозрении моему подзащитному не вручили. Поэтому ни Омурбек Бабанов, ни я не понимаем, в чем его могут подозревать и за что задержали. Он был премьер-министром с декабря 2011 года по август 2012-го. За это время он выполнил только два действия — создал комиссию по вопросам соблюдения природо-охранного законодательства компанией «Кумтор Голд Компани», а также отменил постановление, принятое ранее главой кабмина Данияром Усеновым, о передаче 16 тысяч 330 гектаров земли «Кумтору», — пояснил Амантур Абдырахманов.

Он считает, что со стороны Омурбека Бабанова нет каких-либо нарушений закона.

По словам адвоката, сам Омурбек Бабанов в протоколе допроса так и написал: «Сущность подозрения мне непонятна. Виновным в совершении преступлений не признаюсь полностью».

Сегодня ГКНБ задержал экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195855/
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