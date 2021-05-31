В ЖК вернутся к обсуждению скандального закона «О манипулировании информацией»

В Жогорку Кенеше намерены вернуться к обсуждению скандального закона «О манипулировании информацией».

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сегодня создаст согласительную группу для выработки согласованного варианта этого документа. Напомним, Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020 года вернул закон «О манипулировании информацией» с возражением.

Ранее депутат Гульшат Асылбаева требовала создать специальный орган, чтобы контролировал контент в интернете. По ее словам, целью законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства и защита их от ложной или недостоверной информации, распространяемой в сети.

«Необходимо определить, как именно будут отслеживать и контролировать поступающую в интернет информацию. Это может подорвать общественный порядок и национальную безопасность государства. Кроме того, законопроект предусматривает порядки условия распространения материалов в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам, страницам сайта в случае несоблюдения законодательства», — отмечала Гульшат Асылбаева.

Инициатива вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности, поскольку это попытка ввести в стране цензуру.

Новый глава государства Садыр Жапаров наложил вето на другой, не менее скандальный закон, который приняли депутаты — «О профессиональных союзах». Документ также возвращен в Жогорку Кенеш с возражением президента.

Профильный комитет также создаст по этому вопросу согласительную комиссию.

Создание согласительной комиссии — это практика, при которой в случае конфликта стороны прибегают к помощи третьей стороны или создают группу представителей для того, чтобы найти приемлемое решение для обеих сторон либо для урегулирования замечаний, послуживших основанием для отказа в согласовании проекта документа.