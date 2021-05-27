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Власть

Запрет для детей президента занимать госдолжности разработал Дастан Бекешев

Депутат парламента Дастан Бекешев разработал законопроект о запрете детям президента занимать государственные должности.

Инициатор сетовал, что проект закона пылится в аппарате Жогорку Кенеша. Но уже известно, что документ вынесен на общественное обсуждение. Его опубликовали на сайте паралмента.

По словам автора, законопроект устанавливает ряд запретов, которым должен следовать честный президент. «В законопроекте не было бы необходимости, но, как показала практика, история страны не учит наших руководителей. Каждый президент не считает зазорным продвигать своих близких родственников по государственной службе, объявлять их талантливыми в бизнесе, хотя до избрания в качестве президента эти лица не обладали ни талантом, ни компетенцией. Законопроектом также предлагается запретить самому президенту вмешиваться в деятельность судов и Жогорку Кенеша, оказывать давление на суд и депутатов», — отметил Дастан Бекешев.

Отсутствие оградительных запретов на корню убивает справедливое правосудие, создает возможности для монополизации власти, удержания власти в одних руках.

Дастан Бекешев

Он напомнил, что аналогичные меры предлагал Камчыбек Ташиев, когда был лидером фракции «Ата Журт» (ныне председатель Государственного комитета национальной безопасности — Прим.24.kg). 18 мая 2011 года «Ата Журт», членом которого являлся тогда и президент Садыр Жапаров, поддержала законопроект об установлении запретов в отношении родственников главы государства, премьер-министра и спикера Жогорку Кенеша. Однако на расмотрение паралмента он вынесен не был.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195336/
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