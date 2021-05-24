Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера

Депутат Дастан Бекешев инициирует законопроект о запрете детям и родственникам президента занимать государственные должности. Однако на общественное обсуждение его не выносят.

По словам нардепа, он еще два дня назад направил его в аппарат.

«Согласно процедуре, наши законопроекты появляются на сайте в этот же день или на следующий максимум. Моего же предложения нет до сих пор. Это полный бардак и беспредел. Торага нарушает мое конституционное право. Я буду поднимать вопрос о политической ответственности спикера», — пообещал Дастан Бекешев.

Он добавил, что, к примеру, законопроект о введении внешнего управления, принятый 6 мая, был опубликован на сайте задним числом, за 30 апреля. «Но 30 апреля его не было в списке вынесенных на общественное обсуждение», — утверждает Дастан Бекешев.

В аппарате Жогорку Кенеша ситуацию с инициативой Дастана Бекешева не комментируют.