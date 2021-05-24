16:53
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Власть

Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера

Депутат Дастан Бекешев инициирует законопроект о запрете детям и родственникам президента занимать государственные должности. Однако на общественное обсуждение его не выносят.

По словам нардепа, он еще два дня назад направил его в аппарат.

«Согласно процедуре, наши законопроекты появляются на сайте в этот же день или на следующий максимум. Моего же предложения нет до сих пор. Это полный бардак и беспредел. Торага нарушает мое конституционное право. Я буду поднимать вопрос о политической ответственности спикера», — пообещал Дастан Бекешев.

Он добавил, что, к примеру, законопроект о введении внешнего управления, принятый 6 мая, был опубликован на сайте задним числом, за 30 апреля. «Но 30 апреля его не было в списке вынесенных на общественное обсуждение», — утверждает Дастан Бекешев.

В аппарате Жогорку Кенеша ситуацию с инициативой Дастана Бекешева не комментируют.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194995/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Чон-Алае. Погранслужба прокомментировала опасения депутата
Депутат парламента предлагает изменить закон о ЦИК. Каким образом
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых
Ситуация на границе. Волонтеры объявили сбор средств у «Белого дома»
Депутаты просят главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев
Ситуация на границе. Глава Минздрава ждет критиковавших его депутатов в Лейлеке
81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Депутат предложил Нацбанку выступать в прямых эфирах по финансовой грамотности
Депутаты парламента требуют отчета главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева
Популярные новости
Артем Новиков стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития
Айбек Джунушалиев сменил Артема Новикова на&nbsp;посту первого замглавы кабмина Айбек Джунушалиев сменил Артема Новикова на посту первого замглавы кабмина
Визит Садыра Жапарова в&nbsp;Россию. Что будут обсуждать президенты: мнение эксперта Визит Садыра Жапарова в Россию. Что будут обсуждать президенты: мнение эксперта
Акылбек Жапаров отказался комментировать обвинения Аскара Акаева Акылбек Жапаров отказался комментировать обвинения Аскара Акаева
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
16:44
Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответст...
16:41
Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы
16:28
Дело журналиста. Суд удовлетворил жалобу Каната Каниметова на следователя
16:20
Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности
16:16
Претендентов на должность послов в Австрии и Иране одобрили депутаты