Мээрбек Мискенбаев просит лишить статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова

Бывший депутат парламента Мээрбек Мискенбаев на своей странице в Facebook обратился к президенту Садыру Жапарову.

Он просит возбудить уголовное дело в отношении Сооронбая Жээнбекова и лишить его статуса экс-президента.

«Я слышал, что его брат Асылбек Жээнбеков ходит сейчас в регионах, продвигает свою нечестную политику и создает пропасть между народом и нынешней властью. Это меня настораживает. Надо в срочном порядке лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и завести на него уголовное дело. Если вы считаете, что слова народа про $10 миллионов неверны, то вы должны пойти на такой шаг. Если вы не можете найти его преступления, то я найду», — пообещал Мискенбаев.



Мээрбек Мискенбаев — ближайший соратник бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Был арестован по обвинению в насильственном захвате власти, затем отпущен под домашний арест. Свою вину не признает.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков вынужден был на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. Гражданские активисты инициировали сбор подписей за лишение статуса экс-президента его и Розу Отунбаеву.