Вопрос запуска производства вакцины «Спутник V» в КР еще обсуждается

Рассматривается возможность развертывания производств по выпуску вакцины «Спутник V» в Армении и Кыргызстане. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Он напомнил, что РФ удалось создать три собственные эффективные вакцины от коронавируса. В ближайшее время будет запущена четвертая. При этом в странах Евразийского экономического союза уже начали выпускать вакцину в Казахстане и Беларуси.

Россия — единственная страна, которая передает технологии по вакцинам. Владимир Путин

Президент России отметил также необходимость уделить особое внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Он рассказал, что уже есть эффективные отечественные препараты для лечения коронавируса.

«До конца года эксперты ЕАЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению стран союза стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний. По сути речь идет о том, чтобы уже в ближайшей перспективе организовать производство доступных и эффективных лекарств в ЕАЭС в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей национальных систем здравоохранения», — заключил Владимир Путин.

Напомним, что вероятность запуска собственного производства вакцины от коронавируса в Кыргызстане на базе российских технологий обсуждали еще в прошлом году. Но до реальных шагов дело пока так и не дошло.