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Общество

Запуск производства вакцины Sputnik — V обсудили министры здравоохранения

Министры здравоохранения Кыргызстана и России Алымкадыр Бейшеналиев и Михаил Мурашко обсудили основные направления сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечении эпидемиологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, встреча прошла накануне в Москве.

Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил российскую сторону за гуманитарную помощь КР, отметил особую роль группы российских медицинских специалистов в преодолении пика заражения коронавирусом в стране в июле.

Министры здравоохранения двух государств констатировали в настоящее время увеличение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В этой связи состоялось обсуждение вопросов принятия совместных мер и предоставления Кыргызстану медицинской гуманитарной поддержки, в том числе возможной поставки вакцины.

В ходе встречи обсуждался вопрос возможности запуска производства на территории КР российской вакцины Sputnik — V.

Но пока в Минздраве не уточнили, чем закончились переговоры. «Пока идет обсуждение вопроса», — отметили в пресс-центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176892/
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