Новая концепция информационной политики. Как не задушить свободу слова

Дискриминационный закон о манипулировании информацией депутата Жогорку Кенеша шестого созыва Гульшат Асылбаевой положили под сукно. Нардепы не торопятся рассматривать документ с возражениями, наложенными тогда еще президентом Сооронбаем Жээнбековым. Администрация Садыра Жапарова интереса к этой инициативе также не проявляет.

Читайте по теме Мораторий на законы против СМИ инициирует Министерство культуры

Но новая власть озаботилась информационной политикой. Межведомственная группа, в состав которой вошли, помимо медиаэкспертов и журналистов, представители ГКНБ и МВД, разрабатывает соответствующую концепцию. Заказ поступил от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики в 2020 году.

Глава департамента информации и массовых коммуникаций при Минкультуры Салкын Сарногоева пояснила 24.kg, что толчком для создания свода правил для успешного партнерства СМИ и государства как раз и послужила резонансная идея Асылбаевой заткнуть рты неугодным журналистам и блогерам.

Журналисты не враги

Разработчики концепции информационной политики признают, что власти и медиасектор никак не могут найти общий язык. Причина отчасти в том, что чиновники не умеют воспринимать адекватно критику. Поэтому в основу концепции легли паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова и реформирование государственных изданий.

Предусмотрено введение моратория на принятие законопроектов, направленных против свободы слова.

«Этот запрет не должен носить временные рамки. Право на свободу слова фундаментальное, а не конституционное», — отметила Салкын Сарногоева.

В концепции также заложены принципы, направленные на защиту журналистов. В Уголовный кодекс предлагается вернуть статью, предусматривающую наказание за воспрепятствование деятельности сотрудников СМИ. По мнению разработчиков, она должна стать заслоном для госслужащих, пытающихся злоупотреблять своими полномочиями в общении с представителями медиа.

Менеджер проекта «Медиадиалог» (концепция информационной политики разрабатывается при поддержке в том числе этой организации. — Прим. 24.kg) Чолпон Ногойбаева рассказала, что предлагаемый вариант состоит из нескольких приоритетных компонентов. Один из них расписывает меры госрегулирования для развития медиасферы.

По ее словам, это не означает, что государство будет вмешиваться в деятельность СМИ и ограничивать свободу слова.

«Мы будем более защищены, чем сейчас. Если концепция пройдет утверждение на всех уровнях, то она станет документом, к которому можно апеллировать в случае возникновения инициатив, подобных той, с которой выступила ранее Гульшат Асылбаева. То есть законы должны соответствовать основной рамке концепции. Есть конкретные предложения по защите журналистов во время исполнения ими профессиональной деятельности. У нас есть специальные нормы, которые защищают милицию, врачей. Но таких норм лишены журналисты», — объяснила Чолпон Ногойбаева.

Однако в новую редакцию Уголовного кодекса эту статью не вернули. Разработчики считают, что появление концепции обяжет авторов переписывания уголовного и уголовно-процессуального законодательства включить статью, защищающую сотрудников СМИ. «Внесение изменений в законодательство — постоянный процесс. То, что будет проведена инвентаризация и применен принцип гильотины, не значит, что на этом все остановится», — убеждена менеджер проекта «Медиадиалог».

Читайте по теме HRW: Предлагаемые правовые изменения ставят под угрозу политическое инакомыслие

Но сможет ли концепция оградить журналистов от необоснованного преследования? Предъявление обвинения по статье «Хулиганство» УК КР Канату Каниметову подтверждает: отказываться от порочной практики давления и запугивания журналистов государство пока не собирается.

Глава отделения «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавалье считает, что в Кыргызстане нет необходимых для защиты свободы слова механизмов. В частности, отсутствуют независимые суды.

С ней согласен эксперт Института медиа полиси Акмат Алагушев. Он полагает, что дело также в отсутствии независимых и профессионально подкованных лингвистов.

«Проблема не только в том, что лингвисты у нас зачастую малокомпетентны, но и в том, что вопросы перед экспертами ставятся неверно. А от неправильно поставленных вопросов следуют неправильные выводы», — сказал Акмат Алагушев.

Как искоренить этот недостаток, не способствующий ни защите прав журналистов, ни тем более развитию независимых СМИ? Инициаторы концепции предлагают поправки в УК. Разработчики изменений в кодексы обещают подумать.

Рецепт от пропаганды

Аналитики называют информационное пространство Кыргызстана дырявым из-за того, что в стране практически неограниченное присутствие зарубежных СМИ. Они лучше подкованы технически и финансово. Поэтому в концепции прописано, как защитить информационный суверенитет и развить национальный контент.

«Последние события в Баткене показали, что среда вокруг нас становится более агрессивной. Значит, нашему государству нужно принимать дополнительные меры, чтобы защитить свое информационное пространство. Один из ключевых компонентов, который прописан в концепции, — это реформа государственных СМИ. У государственных институтов есть важная функция — создание условий для развития. В том числе вклад в информационный суверенитет, но это не означает вмешательство и суперрегулирование», — пояснила Чолпон Ногойбаева.

Авторы концепции убеждены: ни кабинет министров, ни его члены, ни президентская администрация не могут и не должны трогать частные СМИ.

Это та сфера, которая в Кыргызстане развивается достаточно динамично. Несмотря на недостаток средств, узкий рекламный рынок и низкую самоокупаемость.

По словам менеджера проекта «Медиадиалог», единственное, с чем надо помочь, — это с образованием. В вузах необходимо сделать приоритетом подготовку профессиональных журналистов.

Под защитой информационного суверенитета подразумевается госзаказ на производство национального контента.

Однако эксперты опасаются, что с реализацией этого компонента возникнут трудности. В рамках закона о госзакупках услуги приобретаются по наименьшей цене. Если концепция будет принята, то государство должно быть готовым выделять деньги. Иначе качественного продукта от СМИ не дождаться.

«Ни одно СМИ не будет за гроши создавать конфетку. В 2020 году, когда вся республика сидела на карантине из-за пандемии коронавируса, мы столкнулись с тем, что нам нечего было показывать и смотреть. Хорошо тем, кто живет в Бишкеке и Оше, они могли пользоваться пакетом, предоставляемым частными операторами связи. В регионах у людей нет такой возможности, и они черпали информацию через телеканалы. Но им нечего было своим зрителям предложить», — заметила Салкын Сарногоева.

В качестве альтернативы авторы концепции предлагают создать национальный медиахолдинг, который объединит государственные СМИ. Это поможет, как считают эксперты, не только оптимизировать работу ресурсов, кормящихся из госбюджета, но и сэкономить.

Высвободившиеся деньги пойдут на производство национального контента.

«Создание национального медиахолдинга на базе государственных СМИ не означает, что это будет пропагандистский рупор», — объясняет Чолпон Ногойбаева.

В свою очередь в Министерстве культуры и Министерстве экономики и финансов не проводили еще расчетов, сколько потребуется на реформирование государственного медиасектора и нацхолдинг, но предполагают — руководители бюджетных СМИ в любом случае не придут в восторг от грядущей оптимизации.

В Министерстве культуры готовы к тому, что придется ломать стереотипы и убеждать, что самое важное сейчас — это информационная безопасность.

В режиме ожидания

Презентацию проекта концепции информационной политики авторы готовят на начало июня. Разработчики подчеркивают — документ является рамочным. Это означает, что любые поправки должны вноситься в соответствии с нормами, прописанными в документе.

Но насколько те органы, которые в итоге реализуют эту концепцию, будут следовать заложенным в ней посылам?

Пока власти не демонстрируют желания наладить диалог с масс-медиа и попытаться найти точки соприкосновения, хотя их предостаточно. Все кыргызстанцы, к примеру, хотят жить в стабильном и процветающем государстве. Но журналисту весьма затруднительно получить хоть какую-то информацию от госорганов и чиновников. Последние предпочитают отмахиваться отписками.

Власти должны понимать, что критика в СМИ — это отличный инструмент скорректировать работу в тех направлениях, где наблюдается крен или застой.

Критика в СМИ — это те самые подсказки для седьмого этажа, с помощью которых можно и нужно исправить свои ошибки. Пока чиновники будут искать в критике СМИ не собственные промахи и разгильдяйство, а «вселенский заговор», диалога не будет.

Диалог необходим. Это должны понимать власти и их окружение. Любая попытка заткнуть журналистов заканчивается для власти плохо. За примерами ходить далеко не нужно. Достаточно вспомнить всех предыдущих руководителей страны.