HRW: Предлагаемые правовые изменения ставят под угрозу политическое инакомыслие

Власти Кыргызстана рассматривают поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, которые несут повышенную угрозу для политической оппозиции и правозащитных групп. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

21 апреля 2021 года парламент Кыргызстана принял законопроект о внесении изменений в первом из трех чтений.

Как отмечает организация, власти страны предложили расширить сферу уголовного преследования организаций, признанных «экстремистскими», включив в эту категорию тех, кто разжигает «политическую», национальную, этническую или расовую вражду, и объявить финансирование таких «экстремистских» организаций уголовным преступлением.

По мнению правозащитников, данные изменения подорвут права на выражение мнений в Кыргызстане. Такие опасения усугубляются отсутствием в стране независимой судебной системы.

«Добавление расплывчатых формулировок об «экстремизме» и «политической вражде» в законодательство Кыргызстана создаст предпосылки для злоупотреблений, подвергая мирные группы, критикующие политику правительства, огромному риску, — отметила Сыйнат Султаналиева, исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии. — Властям Кыргызстана не следует вводить имеющие чрезмерное широкое толкование нормы уголовного законодательства, которые ставят под угрозу свободу объединений и слова».

Эксперты по правовым вопросам в Кыргызстане указали на возможность злоупотребления данными поправками со стороны властей, особенно в настоящее время, когда в стране усиливается политическая напряженность в результате оспариваемого конституционного референдума и местных выборов.

HRW пришла к выводу, что, несмотря на некоторые реформы, существующие в республике законы о противодействии экстремизму применялись произвольно, а слишком широкое определение «экстремизма» допускало их злоупотребление против политических оппонентов, журналистов, религиозных и этнических меньшинств.

В Уголовном кодексе Кыргызстана есть статьи, предусматривающие суровые наказания за политические преступления, такие как попытки насильственного свержения правительства.

По мнению правозащитников, инициатива по расширению уголовных норм, касающихся «экстремизма» и «разжигания вражды», отражает аналогичные репрессивные попытки правительства ограничить основные свободы в стране. К ним относятся законопроект 2015 года об «иностранных агентах», который в конечном итоге отозвали, и законопроект о «манипулировании информацией», который застопорился в парламенте после того, как тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков наложил на него вето.

«После нескольких месяцев политической напряженности властям Кыргызстана следует показать своим гражданам и миру, что они по-прежнему поддерживают строгие стандарты в области прав человека, — заявила Сыйнат Султаналиева. — Необходимо отклонить данные поправки к правовым кодексам, если Кыргызстан надеется остаться верным своим международным обязательствам в области прав человека».