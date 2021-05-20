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Власть

Кыргызстан vs Centerra: имена юристов, защищающих страну, не разглашаются

Кыргызстан составил конфиденциальное соглашение с юридическими компаниями из США и Канады. Об этом на пресс-конференции сообщил временный управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.

Он отказался озвучить названия двух юридических компаний, которые будут защищать интересы Кыргызстана на судебном разбирательстве с Centerra Gold.

«Это конфиденциальная информация. Мы не можем озвучить ни название компании, ни другие детали договора. Их услуги оплатило ОАО «Кыргызалтын», — сказал он.

Ранее Тенгиз Болтурук сообщил, что также нанята PR-компания в Канаде, которая будет заниматься улучшением репутации Кыргызстана в Северной Америке. Но название этой компании он тоже отказался озвучить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194623/
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