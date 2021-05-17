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Власть

Ситуация с «Кумтором». Интересы КР будут представлять юристы США и Канады

ОАО «Кыргызалтын» подписало соглашение о защите интересов Кыргызстана двумя иностранными компаниями. Об этом на внеочередном соглашении Жогорку Кенеша сообщил бывший член совета директоров компании Centerra Gold Тенгиз Болтурук.

По его словам, в арбитражном суде интересы Кыргызстана будут защищать юридические компании из Нью-Йорка и Торонто, также привлечена одна консалтинговая фирма.

Тенгиз Болтурук отказался огласить названия юридических компаний, ссылаясь на конфиденциальность.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194244/
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