Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правительства грабителем

Сегодня на пленарном заседании депутаты парламента должны были обсудить законопроект «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях», которым предусматривается снижение штрафов. Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.

Читайте по теме Проект «Безопасный город». Штрафы за незначительное нарушение ПДД хотят снизить

Ряд нардепов попросили снять вопрос с повестки дня. По словам Улукбека Ормонова, законопроект сначала должен пройти обсуждение в комитетах.

Депутат Шайлообек Атазов заявил, что МВД ничего не изменило в законопроекте. «Вы грабите народ. Вы крадете деньги из кармана народа», — сказал Шайлообек Атазов.

Представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов заявил, что не возражает, чтобы другие комитеты рассмотрели этот законопроект.

«Мы представили его с учетом вопросов депутатов. Надо помнить, что время идет, а народ ждет снижения штрафов», — сказал Алмасбек Абытов.

Шайлообек Атазов на это заявил, что у силовиков хватает сил лишь на то, чтобы носить погоны и грабить народ.