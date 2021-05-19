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Власть

Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правительства грабителем

Сегодня на пленарном заседании депутаты парламента должны были обсудить законопроект «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях», которым предусматривается снижение штрафов. Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.

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Ряд нардепов попросили снять вопрос с повестки дня. По словам Улукбека Ормонова, законопроект сначала должен пройти обсуждение в комитетах.

Депутат Шайлообек Атазов заявил, что МВД ничего не изменило в законопроекте. «Вы грабите народ. Вы крадете деньги из кармана народа», — сказал Шайлообек Атазов.

Представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов заявил, что не возражает, чтобы другие комитеты рассмотрели этот законопроект.

«Мы представили его с учетом вопросов депутатов. Надо помнить, что время идет, а народ ждет снижения штрафов», — сказал Алмасбек Абытов.

Шайлообек Атазов на это заявил, что у силовиков хватает сил лишь на то, чтобы носить погоны и грабить народ.

Ссылка: https://24.kg/vlast/194504/
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