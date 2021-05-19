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Власть

Депутат парламента предлагает изменить закон о ЦИК. Каким образом

Депутат парламента Бакыт Торобаев предлагает изменить закон, регулирующий деятельность Центризбиркома.

По его словам, поправки необходимы, поскольку документ должен быть приведен в соответствие с новой Конституцией. Парламентарий отметил, что, согласно инициируемому им законопроекту, состав Центральной избирательной комиссии формируется сроком на пять лет и состоит из 12 членов комиссии. Жогорку Кенеш избирает членов ЦИК: половину — по представлению президента, вторую половину по собственной инициативе с учетом присутствия не более 70 процентов лиц одного пола. Освобождают их от должности также нардепы. При этом отклонение Жогорку Кенешем кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии должно быть обоснованным.

Полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня ее первого заседания. В случае, если срок полномочий членов Центризбиркома истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов.

Деятельность состава Центризбиркома до истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с прекращением полномочий или роспуском Жогорку Кенеша, а также с отставкой президента.

Уточняется, что до одного сокращается количество заместителей председателя ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194402/
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