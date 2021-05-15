Кыргызстан станет крупнейшим экспортером образования в ЦА, обещают власти

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова заявила, что пришло время сделать Кыргызстан крупнейшим экспортером образования и квалифицированных кадров в Центральной Азии. Об этом было сказано на выездном совещании по обсуждению дорожной карты новой концептуальной модели развития образовательного процесса «Университет 4.0».

Совещание прошло в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова с участием ректоров и представителей государственных и негосударственных университетов республики.

Жылдыз Бакашова ознакомилась с деятельностью учебных лабораторий по 3D-моделированию, цифровому производству, а также посетила выставку, организованную студентами университета.

Выступая с докладом, она отметила, что пришло время переходить на другую систему организации образовательного процесса, и добавила, что модель «Университет 4.0» полностью соответствует мировым трендам развития высшего образования.

Университет четвертого поколения — это двигатель рынка, залог экономического роста, основа жизнеспособной экономики. Жылдыз Бакашова

Она добавила, что современная система образования не способна отвечать на вызовы, поставленные бурным развитием информационного общества.

«Индустрия 4.0 требует пересмотра парадигм образовательного процесса. Современный университет должен заниматься созданием коммерциализируемой интеллектуальной собственности, активно создавать технологии и технологические компании, быть лидером и центром создания новых технологических отраслей партнерами университетов и учетом их интересов», — сказала заместитель председателя кабмина.

По ее словам, самая главная особенность представленной модели — это ее практическая значимость. «Все мы знаем, что современная система образования в Кыргызской Республике не справляется с вызовами стремительного развития информационного общества. Концепций до настоящего времени было разработано огромное множество, однако многие из них так и остались на бумаге. Мы должны приложить все усилия, чтобы данная концепция прежде всего была реализована практически», — отметила Жылдыз Бакашова.

В соответствии с указом президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» все государственные и негосударственные учебные заведения должны разработать стратегию развития.

«Как показывает практика, дипломы стали массовым товаром, которые с каждым днем теряют свою значимость. Пришло время сделать Кыргызстан крупнейшим экспортером образования и квалифицированных кадров в Центральной Азии», — подчеркнула Жылдыз Бакашова.

Представители вузов согласились, что реформы в образовательной системе необходимы. Но для этого надо пересмотреть систему лицензирования университетов, рассмотреть возможность введения новых специальностей, которые будут востребованы на рынке труда, улучшить взаимодействие университетов с государственными органами и другие.

Жылдыз Бакашова пообещала, что все предложения и замечания, озвученные на данном совещании, будут учтены, и призвала представителей вузов объединиться для единой цели — качественной трансформации образовательного процесса в стране.