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Власть

Депутаты парламента в очередной раз решили запретить пышные тои

Депутаты парламента решили вновь ограничить проведение пышных тоев и поминок. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Авторы предлагают приглашать на семейные мероприятия и обряды не более 100 гостей. А на свадьбы — до 200 человек и проводить их в один день. При регистрации в загсах — картеж не более чем из трех легковых машин.

Жаназа (заупокойная молитва) — без ограничения количества участвующих и без забивания крупного рогатого скота и лошадей.

Кроме того, обряды по случаю траура после смерти (3, 7, 40 дней) — не более 100 человек и без забивания крупного рогатого скота и лошадей.

Проводы и встречи паломников проводить строго в семейном кругу. А по случаю паломничества вообще не проводить.

«Лицам, находящимся в административной зависимости от лиц, проводящих свадебные, семейные, юбилейные торжества, поминальные обряды и мероприятия, посвященные памяти усопших, запрещается вручать денежные средства и ценные подарки», — говорится в справке-обосновании.

Уточняется, что все праздничные мероприятия нужно проводить в выходные с 8.00 до 23.00, а в рабочие дни с 18.00 до 22.00.

Празднование на государственном уровне дат образования учреждений и организаций, а также юбилеев и дней памяти лиц, имеющих высокие заслуги перед государством и обществом, — только с разрешения кабмина.

Кабинету министров предлагается определить госорган, который будет следить за исполнением закона.

За неисполнение предлагают штрафы: для физических лиц — 17,5 тысячи сомов, для юридических лиц — 55 тысяч.

Напомним, ранее такая инициатива об ограничении массовых праздничных и траурных мероприятий уже обсуждалась в Жогорку Кенеше. Однако поддержки так и не встретила.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193571/
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