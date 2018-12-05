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Общество

Отказаться от дорогих свадеб и похорон призывают чиновников Кыргызстана

В Кыргызстане члены инициативной группы продолжают обсуждать проект закона, регулирующий порядок проведения тоев и обрядов.

По словам автора, экс-депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой, необходимо запретить на свадьбах родственникам жениха и невесты преподносить в подарок одежду. Подарки могут получать только молодожены.

Если брак заключается в загсе, в свадебном кортеже должно быть не больше четырех автомобилей.

Что касается похорон, то при их организации тоже необходимы ограничения. К примеру, обряд «жаназа» (заупокойная молитва) должен проводиться без забивания крупного рогатого скота, лошадей и коров. Нельзя забивать скот и на поминальные даты. Аида Салянова подчеркнула, что эти ограничения касаются только чиновников. 

Если же госслужащий нарушил закон, его необходимо наказать через общественное порицание. 

Напомним, проект документа вынесен на общественное обсуждение. Инициаторы собирают подписи.
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