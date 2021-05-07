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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Кабинет министров дал разъяснение по совместному протоколу о делимитации границ

Кабинет министров Кыргызстана дал разъяснение по совместному заявлению правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

По второму и третьему вопросам протокола № 39 совместного заседания правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы от 1 мая 2021 года отдел информационного обеспечения аппарата кабмина поясняет, что материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года будут использованы только для описания участков от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61, расположенных на территории Лейлекского района, и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141, расположенных на территории Кара-Бакского айыльного аймака Баткенского района.

Строительство автомобильной дороги Ходжаи Ало — Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай будет осуществляться совместно на землях фактического пользования Баткенского района.

Строительство и ввод в эксплуатацию данной автомобильной дороги пройдут только после подписания отдельного межгосударственного соглашения между двумя странами. При этом до подписания данного соглашения стороны договорились приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы на участке Ворух.

Строительство автодороги не подразумевает предоставление коридора таджикской стороне по территории Баткенского района.

Вчера, 6 мая, кабинет министров распространил текст заявления глав правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председателей ГКНБ обеих стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Кабмин подтвердил вариант таджикской стороны, также ранее опубликовавший текст заявления.

Стороны согласились для описания проектной линии границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193187/
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