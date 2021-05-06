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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

О чем договорился Кыргызстан с Таджикистаном. Опубликован текст заявления

В кабинете министров распространили полный текст заявления глав правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председателей ГКНБ обеих стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

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Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана

Уточняется, что 1 мая в Баткене состоялось очередное заседание правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалея о произошедшем, выразили соболезнования родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.

Стороны договорились в срок до 2 мая осуществить полный отвод военных подразделений и военной техники от всей линии кыргызско-таджикской госграницы на места их постоянной дислокации.

В кабмине КР отметили, что в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Топографическим рабочим группам поручено в ближайшее время приступить к описанию госграницы на оставшихся участках.

Стороны согласились для описания проектной линии границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989-го.

«Стороны поручили топографическим рабочим группам описать проектную линию кыргызско-таджикской границы на этих участках с 5 по 9 мая», — указывается в заявлении.

— скриншот с сайта правительства
Фото — скриншот с сайта правительства. Соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном

Одновременно с этим в населенных пунктах Максат, Кулунду Лейлекского района, Кок-Таш, Кок-Терек, Ак-Сай Баткенского района одноименной области Кыргызской Республики, а также на участках Овчи Калача Бабаджан Гафуровского района, Чоркух, Сомониен, Ходжаи Аъло города Исфары Согдийской области Республики Таджикистан рабочие группы сторон сроком до 17 мая приступят к проведению топографических работ и описанию проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы.

«Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления кыргызско-таджикской границы в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов РТ совместно построят, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи Аъло — Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай (Танги). Статус автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран», — сообщили в кабмине.

Стороны пришли к согласию о строительстве этой автодороги и поручили топографическим рабочим группам совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование этого участка на землях фактического использования Баткенского района.

«Стороны согласились после завершения строительства автомобильной дороги Ходжаи Аъло — Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай (Танги) приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской госграницы на участке Ворух. Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы. Стороны договорились, что очередное совместное заседание состоится на территории Таджикистана», — указывается в документе.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193114/
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