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Власть

Послание президента. Суды и милиция нарушают главную ценность — справедливость

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он остановился на работе государственной правоохранительной системы.

Деятельность правоохранительных органов и судебной системы сегодня стала основным источником рисков, угрожающих правам человека и его безопасности.

Садыр Жапаров

По словам президента, судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности кыргызского общества — справедливость и свободу.

«Я вижу две основные причины происходящего. Первая — это глубоко укоренившаяся «презумпция виновности», которая определяет позицию и отношение следователей, прокуроров и судей. Не расследовав инцидент до конца, они сразу видят в человеке преступника и начинают доказывать его вину. Еще до вынесения приговора, пресс-службы пишут, что людям предъявлены обвинения в самых тяжких преступлениях! Следствие должно быть беспристрастным, а суд — справедливым! Вторая причина недоверия населения к правоохранительной и судебной системам — коррупция, позволяющая покупать любое заключение следователя, любой приговор суда», — сказал президент.

Он признал, что уже много лет говорят о реформировании правоохранительных органов и судебной системы, но до сих пор не было проведено эффективной работы по изменению этой ситуации.

Без верховенства закона, без гарантий безопасности наших граждан невозможно социально-экономическое развитие страны.

Реформа правоохранительной системы должна быть направлена в первую очередь на восстановление верховенства закона и восстановление общественного доверия к государственным институтам.

Необходимо кардинально изменить и улучшить кадровую политику, обучение сотрудников правоохранительных органов.

Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров, судов за необоснованные обвинения.

«Несмотря на сложность, началась инвентаризация всех законов. Эта работа будет результативной, и я поручаю государственным органам выполнить ее качественно. В последние годы преступления против уязвимых групп, такие как покушение на женщин, детей и имущество, вызвали большой общественный резонанс. Считаю, что ответственность за подобные преступления нужно ужесточить. Поэтому я поручил подготовить соответствующие поправки в закон. В то же время мы должны продолжать работу по гуманизации законов, касающихся мелких преступлений. Необходимо обеспечить правильную классификацию таких преступлений следствием и судом», — отметил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192948/
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