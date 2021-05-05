Послание президента. Реформы нужны в энергосекторе и сельском хозяйстве

Сегодня президент подписал новую Конституцию.

Затем Садыр Жапаров обратился с посланием к народу.

Он отметил, что энергетический сектор нуждается в масштабной технологической модернизации, требующей значительных инвестиций, и необходимо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и тепла и обеспечить энергетическую безопасности страны.

«Растущие потребности в энергоресурсах требуют ввода в эксплуатацию новых мощностей и использования других, экологически чистых видов энергии. Развитие сельского хозяйства остро нуждается в земельной реформе и модернизации землеустройства. Необходимо завершить формирование рынка земли, чтобы усилить институты землеустройства в регионах, вовлечь их в хозяйственный оборот. Будет проведена инвентаризация земельного фонда республики и обновлен земельный кадастр. Мы собираемся либерализовать сельскохозяйственные угодья. Стратегическая цель реформы аграрного сектора — обеспечение продовольственной безопасности», — сказал Садыр Жапаров.

Еще один стратегический сектор экономики — горнодобывающая промышленность.

Президент подчеркнул, что развитие отрасли будет основано на рациональной разработке месторождений с соблюдением национального законодательства и международных экологических стандартов.

«В перспективе следует учитывать долю государства в разработке месторождений полезных ископаемых. Инвестиционная политика в этом секторе будет направлена на защиту интересов страны, и для привлечения международного капитала будет создана Национальная горнодобывающая компания, которая привлечет государственные активы в области недропользования. Однако экономика не должна развиваться только за счет недропользования и традиционных стратегических секторов», — говорится в послании главы государства.

Сейчас очень важно инвестировать в передовые технологии и инновационное производство, в основе которых лежит наука.

Прежде всего, по мнению Садыра Жапарова, необходимо обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из наиболее перспективных направлений.

«Креативные идеи важны в высококонкурентной и быстро меняющейся мировой экономике. Фактически, теперь вы можете работать онлайн в любой глобальной компании, не покидая страну, принося пользу как себе, так и стране. К примеру, за пять лет доход резидентов успешно развивающегося в Кыргызстане Парка высоких технологий был увеличен в десятки раз. Их услугами пользуются клиенты более чем в 30 странах мира. Государство должно оказывать больше поддержки таким инициативам и способствовать их развитию. Это откроет творческий потенциал молодежи и будет генерировать инновационные продукты, пользующиеся спросом во всем мире», — отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что экономика зависима от природных ресурсов и природа еще раз напомнила: вода не является неиссякаемым ресурсом.