Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон вновь созвонились

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщается на официальном сайте лидера РТ.

В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах двух стран.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации.

Президенты также высказались по совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и началу заседания межправительственной комиссии двух государств по вопросам делимитации и демаркации.

В пресс-службе главы Кыргызстана о телефонном разговоре пока не сообщают.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.