Ситуация на приграничных территориях в Баткенской области Кыргызстана крайне тревожная. Погибли люди, повреждено и уничтожено имущество. Часть территорий до сих пор не контролируется кыргызской стороной. Складывается впечатление, что началась реализация давно имевшегося у Таджикистана плана по силовому решению приграничных споров с Кыргызстаном, заявил 24.kg директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

Возникают вопросы, почему мы оказались не готовы к такому сценарию. Ответы на них обязательно должны быть найдены после урегулирования горячей фазы конфликта.

«Многие шаги, которые предпринимаются сейчас властью, в целом правильные. Они направлены на мирное урегулирование ситуации, прекращение огня и возврат к так называемому нулевому варианту, положению, существовавшему до начала конфликта.

Однако налицо и ряд серьезных стратегических и тактических ошибок, которые могут стать роковыми.

События в близлежащих странах бывшего СССР нескольких лет показывают, что нерешительность и недалекость руководства могут привести к потере части территорий», — отметил Тамерлан Ибраимов.

По его мнению, чтобы не повторять ошибок других, а главное, отстоять свою землю и стратегические интересы, Кыргызстану сегодня необходимо действовать быстро, решительно и сплоченно.

«Очень важно одновременно с дипломатическими усилиями по мирному урегулированию ситуации предпринимать решительные, скоординированные и адекватные шаги по возврату всех своих территорий и стратегических пунктов под полный контроль, а также по обеспечению защиты гражданского населения. На счету каждый час», — подчеркивает эксперт.

Тамерлан Ибраимов поясняет, что сейчас прекращение огня и отвод войск соблюдаются в основном с кыргызской стороны, в то время как другая сторона продолжает находиться на некоторой части нашей территории.

«Стратегическая инициатива пока не в наших руках. Если таджикская сторона продолжит контролировать некоторые стратегические пункты, расположенные на нашей территории, то она укрепится там и получит неоспоримые козыри в последующих переговорах, где бы они ни проходили и какая бы повестка на них ни была. В этом случае о справедливом урегулировании конфликта, а тем более о равноценном обмене спорными территориями в будущем, говорить не приходится», — предостерегает власти он.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.