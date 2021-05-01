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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Второй звонок. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены актуальные направления двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с последними событиями на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев еще раз подтвердили твердую приверженность решению всех имеющихся региональных вопросов путем конструктивного и доверительного диалога в целях укрепления отношений дружбы и добрососедства между братскими народами стран.

Отметим, вчера президенты двух стран также созвонились, чтобы обсудить ситуацию на границе.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.

 

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/192462/
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