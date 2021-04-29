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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Артем Новиков прибыл в Баткен и проводит заседание штаба

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков прибыл в Баткенскую область и проводит заседание оперативного штаба. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что Артем Новиков возглавляет рабочую группу по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

«Ранее по поручению премьер-министра Улукбека Марипова был создан оперативный штаб по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской границе. В настоящий момент рабочую группу возглавляет Артем Новиков», — сказали в правительстве.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. 

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192186/
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