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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. СМИ призывают распространять достоверную информацию

Медиасообщество Mediamost обратилось к журналистам Кыргызстана и Таджикистана.

В обращении медиаэксперты призывают всех, кто освещает события на границе, соблюдать принцип «Не навреди!», писать о способах разрешения конфликтов, объединяющих факторах между соседними народами.

«В настоящее время публикуется много материалов о конфликте на границе. Важно помнить, что СМИ являются одним из самых мощных инструментов по воздействию на аудиторию. Одно неуместное или неосторожное слово, один недостоверный или искаженный факт на страницах печати или интернет-ресурсов, или прозвучавший по радио или телевидению, может накалить ситуацию до такой степени, что и органы правопорядка будут бессильны остановить волну террора и насилия», — говорится в обращении.

Ответственность журналистов за достоверность информации должна быть высокой.

Из обращения медиасообщества

В организации напоминают: никто не запрещает журналисту говорить правду. Но информация должна быть основана на реальных фактах из достоверных источников и проверенной, а журналистский материал в целом сбалансированным, беспристрастным и лишенным эмоций.

«Особенно, когда речь идет о событиях и процессах, требующих максимальной осторожности и деликатности. Важно не допустить распространения фейковой информации, дезинформации читателей, зрителей», — уточняется в обращении.

Медиасообщество просит пользователей социальных сетей воздержаться от негативных комментариев во избежание эскалации конфликта и его нагнетания.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192176/
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