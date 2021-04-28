Скандал с «Эмгек». Сотрудник мэрии обвинил партию в использовании админресурса

Партию «Эмгек» подозревают в использовании административного ресурса. Об этом заявил сотрудник мэрии Бишкека Адилет Манасбеков.

По его словам, во время предвыборной агитации эта политорганизация задействовала домкомов и председателей ТСЖ. Это грубое нарушение избирательного законодательства.

Сотрудник муниципалитета уже обратился с заявлением на имя акима Октябрьского района Данияра Арпачиева и в правоохранительные органы.

В ЦИК пояснили, что, если этот факт подтвердится, будет поставлен вопрос об аннулировании регистрации списка кандидатов партии «Эмгек».

Стоит отметить, что самое большое число жалоб поступало на партию «Эмгек», но и ТИК Бишкека, и ЦИК отнеслись к ним формально. Зато оппонента партии Аскара Салымбекова — НДПК сняли с гонки решением столичной ТИК. Юристы заявляют, что таким образом ТИК превысила свои полномочия — она признала недействительными итоги, которых еще нет.

Ранее лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев потребовал аннулировать итоги голосования на выборах в БГК за партию «Эмгек». По его словам, участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали их агитационные материалы.