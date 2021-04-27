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Власть

Легализация казино. Садыр Жапаров готов наложить вето на закон: в каком случае

Садыр Жапаров решил выслушать мнение общественности по вопросу открытия казино в Иссык-Кульской области.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства предлагает организовать дополнительное расширенное обсуждение законопроекта по игорной деятельности для иностранцев.

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Высказаться можно на различных площадках для учета мнений всех сторон, поясняет пресс-служба.

Законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс» в первом чтении одобрили депутаты Жогорку Кенеша. Документ предусматривает возобновление игорной деятельности на отдельных территориях страны для граждан иностранных государств.

«Если общественность выступит категорически против инициативы по возобновлению игорной деятельности на отдельных территориях страны для граждан иностранных государств, президент Садыр Жапаров готов воспользоваться своим конституционным правом и наложить вето на указанный законопроект в случае его принятия Жогорку Кенешем», — проинформировали в аппарате главы государства.

Инициатива легализовать казино вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддерживают ее, другие выступают против, в том числе духовенство.

Ранее Садыр Жапаров назвал критику возможного возобновления игорной деятельности в КР черным пиаром.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191765/
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