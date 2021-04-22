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Власть

Игорные заведения — это харам. Кадыр Маликов раскритиковал легализацию казино

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов на своей странице в Facebook отреагировал на принятие в первом чтении депутатами Жогорку Кенеша законопроекта об открытии казино на Иссык-Куле.

По его словам, сейчас священный для мусульман месяц Рамазан и во время поста парламент проголосовал за игорные заведения.

«Игорные заведения являются запретными (харам) и тяжким грехом. Все мусульмане это знают. При этом инициаторы идеи экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков обосновывают это тем, что игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. То есть по этой логике несправедливость, воровство, предоставление развращений в отношении не граждан КР этически как бы оправдываются и не являются запретными», — недоумевает Кадыр Маликов.

Замглавы ДУМК признался, что эта новость его расстроила.

Интересно, вроде многие там читают намаз, держат пост, ходят по пятницам на жума в мечеть.

Кадыр Маликов

Он считает это неправильным: с одной стороны, поддерживать игорный бизнес, с другой — демонстрировать свою набожность.

«Хочу напомнить всем, что в исламе есть такие понятия, как «халал» и «харам», «баракат» и «благословение Аллаха». Если деньги, хоть миллиарды, получены путем харама, то в них нет блага, нет бараката», — сказал священнослужитель.

Напомним, экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков предложили возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191070/
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