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Власть

Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром

Президент Садыр Жапаров сделал заявление по законопроекту об игорных заведениях. Его распространила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров решил высказаться по принятому Жогорку Кенешем в первом чтении законопроекту «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс».

«Казино откроют не для граждан Кыргызстана, а только для иностранцев и туристов. Закон запрещает кыргызстанцам посещать казино и играть в азартные игры. Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные недальновидные депутаты-популисты делают черный пиар против депутатов, которые поддерживают данный законопроект», — говорится в заявлении главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190993/
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