Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану

В Узгенском районе проходит встреча председателя межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границ главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с участниками бессрочного митинга, выступающими против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану.

Камчыбек Ташиев заявил, что власти не могут игнорировать требования народа.

Фото Kloop. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступает на митинге в Узгенском районе

«Мы не с неба свалились. Требование народа — это высшее требование для нас. Вы просите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем его отдавать», — сказал глава ГКНБ.

Он попросил прекратить акцию протеста и разойтись.

По его словам, раз кыргызстанцы против передачи некоторых участков, включая участки у Кемпир-Абадского водохранилища, то передавать их не будут.

Ранее недовольство условиями обмена землями высказали жители села Ынтымак. Они против передачи 50 гектаров земли Узбекистану.

Отметим, согласно последнему протоколу, подписанному в Ташкенте, 50 гектаров участка Кара-Суйского района переходит Узбекистану путем обмена. По словам Камчыбека Ташиева, Узбекистан просит данный участок в целях обеспечения безопасности водохранилища.

После встреч с местным населением глава ГКНБ также пообещал еще раз переговорить с Узбекистаном по данному участку. «20 из 50 гектаров Узбекистан уже оградил. Я скоро поеду в Ташкент. Чтобы не нарушить подписанный протокол, попробую уговорить их», — заметил он.