Делимитация границ. О чем говорили митингующие жители Кара-Суу и Камчыбек Ташиев

В Кара-Суйском районе продолжается встреча местных жителей с председателем межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы, главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Жители села Ынтымак спросили у Камчыбека Ташиева, насколько он до поездки в Ташкент был ознакомлен с особенностями каждого из участков земли, по которым принято решение.

«Я не знал рельеф этой местности. Но по всем другим участкам у меня достаточно информации», — ответил он.

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Камчыбек Ташиев заверил, что есть соответствующее соглашение и село не останется без воды. Он также добавил, что знает организаторов митинга.

«Вы же знаете, где я работаю, да? Вот вы тут говорите, что вам надо наблюдать за плотиной. Зачем? Зачем нам это, если мы не можем получить плотину? Это не моя и не ваша ошибка. Это ошибка прежних властей. А нам с вами надо ее исправить», — сказал глава ГКНБ.

Сельчане попросили не пугать их. «Не называйте нас провокаторами. Тут все жители этой местности», — ответили ему участники встречи.

Камчыбек Ташиев обещал еще раз переговорить с Узбекистаном по данному участку. «20 из 50 гектаров Узбекистан уже оградил. Я скоро поеду в Ташкент. Чтобы не нарушить подписанный протокол, попробую уговорить их», — заметил он.

Отметим, согласно последнему протоколу, подписанному в Ташкенте, 50 гектаров участка Кара-Суйского района переходит Узбекистану путем обмена. По словам Камчыбека Ташиева, Узбекистан просит данный участок в целях обеспечения безопасности водохранилища.

«На этом участке находится левая сторона Кемпир-Абада. Узбекистан хочет получить его, чтобы обеспечить безопасность водохранилища и в случае необходимости получить доступ к левому берегу. Узбекистан просил у нас 100 гектаров земли на этом участке. Мы согласились на 50. Узбекистану переходят вот эти холм, дорога, ведущая сюда. Мы просто так землю не передаем, а обмениваем на более выгодные участки. В ходе демаркации мы еще раз уточним каждый участок. Незаконно огражденные земли будут возвращены», — сказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, за 50 гектаров Кара-Суйского района Кыргызстан получает 32 гектара вблизи Араванского района, Кадамжайского — 15 гектаров, Аксы — 15 гектаров.

Напомним, ранее сельчане установили четыре юрты на горе рядом с водохранилищем Кемпир-Абад и повесили флаг Кыргызской Республики. Участники акции протеста требовали встречу с главой ГКНБ. Он приехал.