Бессрочный митинг в Узгене. К участникам акции протеста приехал Камчыбек Ташиев

Председатель межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Узгенский район, где объявлен бессрочный митинг местных жителей в защиту водохранилища Кемпир-Абад.

Он встретился с сельчанами, протестующими против передачи Узбекистану части территории у водохранилища.

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Камчыбек Ташиев рассказал об итогах переговоров в Ташкенте и призвал жителей Узгенского района решать вопросы в правовом русле.

Он отметил, что после 10 мая делегация Узбекистана прибудет в Кыргызстан для продолжения переговоров по границам. Переговоры начнутся в Оше.

Ранее жители села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области объявили бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад.

Участники акции протеста требуют, чтобы водохранилище не отдавали Узбекистану.