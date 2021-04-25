Бессрочный митинг в Узгене. К участникам акции протеста приехал Камчыбек Ташиев

Председатель межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня прибыл в Узгенский район, где объявлен бессрочный митинг местных жителей в защиту водохранилища Кемпир-Абад.
Он встретился с сельчанами, протестующими против передачи Узбекистану части территории у водохранилища.
Камчыбек Ташиев рассказал об итогах переговоров в Ташкенте и призвал жителей Узгенского района решать вопросы в правовом русле.
Он отметил, что после 10 мая делегация Узбекистана прибудет в Кыргызстан для продолжения переговоров по границам. Переговоры начнутся в Оше.
Ранее жители села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области объявили бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад.
Участники акции протеста требуют, чтобы водохранилище не отдавали Узбекистану.