Скандал с НДПК. ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК: партию сняли с выборов

ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов партии НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за эту политорганизацию.

Из 11 присутствующих членов Центризбиркома только двое — Кайрат Осмоналиев и Акылбек Сариев проголосовали против. Они посчитали решение БТИК поспешным, необоснованным и нелогичным.

Представители НДПК заявили, что намерены обжаловать решение Центризбиркома в суде.

Отметим, в ночь на 19 апреля БТИК приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.