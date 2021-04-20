18:41
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Власть

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов

Президент подписал указы о назначении 19 судей местных судов, которые были направлены для исполнения судебных полномочий:

в Иссык-Атинский районный суд:

  • Урматбек Садыков;

в Кара-Суйский районный суд:

  • Бубусура Анарботоева;
  • Нурланбек Сооронбаев;
  • Кыялбек Токтомаматов;

в Араванский районный суд:

  • Бакытбек Сарыбаев;

в Ноокатский районный суд:

  • Абдимавлян Бодоев;
  • Шумкарбек Жусупбаев;
  • Бахтияр Матраимов;
  • Бакытбек Омуралиев;

в Узгенский районный суд:

  • Откурбек Абдыкаров;
  • Нуржамал Артыкова;
  • Чолпон Каримбаева;
  • Омурбек Сарыбаев;
  • Улан Шаматов;

в Ошский городской суд:

  • Мирзат Авазов;
  • Жаналы Батырбеков;
  • Кадырбек Матисаков;
  • Арапатхан Омурзакова;
  • Уланбек Туманбаев.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190880/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен ряд судей местных судов
Правозащитники обеспокоены давлением на независимость судебной системы
Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Прекращены полномочия судьи Джалал-Абадского городского суда
Талайбека Абыкеева избрали председателем Свердловского районного суда Бишкека
Новый состав Совета по отбору судей. Кто в него вошел
В ЖК избирают новый Совет по отбору судей, который после референдума ликвидируют
Популярные новости
Лекарство из&nbsp;баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от&nbsp;Садыра Жапарова Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
20 апреля, вторник
18:30
21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов
18:16
В микрорайоне «Джал» в Бишкеке возобновили строительство нового корпуса школы
18:14
Итоги выборов. НДПК подала в ЦИК жалобу на решение Бишкекской ТИК
18:11
Наталья Никитенко предлагает отправить в отставку Алымкадыра Бейшеналиева