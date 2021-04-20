В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов

Президент подписал указы о назначении 19 судей местных судов, которые были направлены для исполнения судебных полномочий:
в Иссык-Атинский районный суд:
- Урматбек Садыков;
в Кара-Суйский районный суд:
- Бубусура Анарботоева;
- Нурланбек Сооронбаев;
- Кыялбек Токтомаматов;
в Араванский районный суд:
- Бакытбек Сарыбаев;
в Ноокатский районный суд:
- Абдимавлян Бодоев;
- Шумкарбек Жусупбаев;
- Бахтияр Матраимов;
- Бакытбек Омуралиев;
в Узгенский районный суд:
- Откурбек Абдыкаров;
- Нуржамал Артыкова;
- Чолпон Каримбаева;
- Омурбек Сарыбаев;
- Улан Шаматов;
в Ошский городской суд:
- Мирзат Авазов;
- Жаналы Батырбеков;
- Кадырбек Матисаков;
- Арапатхан Омурзакова;
- Уланбек Туманбаев.
Указы вступают в силу со дня подписания.