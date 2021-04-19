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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. В Бишкекской ТИК объяснили, почему сняли НДПК

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов объяснил 24.kg, почему отменена регистрация списка кандидатов партии НДПК.

По его словам, по этой политической организации пришли материалы следственных органов, подтверждающие, что кандидаты занимались подкупом и агитацией в день голосования 11 апреля.

Он добавил, что касается инцидента с экс-акимом Ленинского района столицы Чынасылом Чыныбаевым, который использовал административный ресурс, то следствие не установило, что он передал бюджетные деньги кандидату от партии «Эмгек» Токтосуну Султанову. «Если нам поступят доказательства, мы примем меры. Но пока никаких улик нет», — отметил Кайрат Маматов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190586/
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