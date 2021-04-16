Иссык-кульский корень. Главу Минздрава требуют привлечь к ответственности

Министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева требуют привлечь к ответственности за лечение зараженных коронавирусом иссык-кульским корнем. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

Инициаторы требуют прекратить изготовление препаратов, производство которых не соответствует требованиям законодательства и может представлять собой серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

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Они также выступают за прекращение произвольного проведения клинических испытаний и считают необходимым привлечь министра здравоохранения к уголовной ответственности за грубейшие нарушения требований законодательства и подвергание риску жизнь и здоровье населения республики.

Продвижение неправильной и опасной терапии нетрадиционными способами первыми лицами является кощунством, противоречит научно-обоснованным подходам и вводит в заблуждение население. Авторы петиции

Они напоминают о действующем в КР Законе «Об обращении лекарственных средств» от 2 августа 2017 года и множестве подзаконных актов, регулирующих порядок производства, изготовления, сбыта и применения лекарств, в том числе сильнодействующих ядовитых веществ.

«Пропагандируемое министром средство, производное от иссык-кульского корня, относится к сильнодействующим ядовитым веществам. Следовательно, производство и сбыт этих ядов должны соответствовать установленным правилам безопасности. Однако, как свидетельствуют видеокадры о производстве рекламируемого президентом и министром средства, оно производится кустарным образом, в условиях, не отвечающих требованиям законодательства, не имеет госрегистрацию и маркировку», — говорится в петиции.

Такие действия, по словам ее авторов, согласно УК КР, подпадают под признаки нижеследующих преступлений:

статья 153. Незаконное проведение опытов на человеке;

статья 159. Незаконная лечебная деятельность;

статья 277. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;

статья 278. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ;

статья 279. Незаконные производство и реализация лекарственных средств;

статья 282. Создание опасности для потребителей.

Уточняется также, что участие лиц в клинических испытаниях лекарственных средств является добровольным, но с письменного согласия физического лица или его законного представителя на участие. При проведении клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения обязательно страхование жизни и здоровья участников испытаний.

При этом интересы лиц, участвующих в клинических испытаниях, всегда должны преобладать над интересами науки и общества.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.