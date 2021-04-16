18:10
USD 84.78
EUR 101.57
RUB 1.10
Власть

Митинг медиков. Артем Новиков начал переговоры с протестующими врачами

Медики, вышедшие на митинг в Бишкеке, переместились к зданию Дома правительства.

По словам врачей, они не раз обращались к властям и заходили на прием к разным чиновникам по поводу выплаты обещанных компенсаций, но в результате их вопрос остался открытым.

Многие медики также просят рассмотреть вопрос увеличения заработной платы.

К протестующим вышел представитель правительства Санжарбек Исаев и сказал, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков готов принять врачей. Около 10 медиков зашли в Дом правительства на переговоры.

Ранее сообщалось, что медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190436/
просмотров: 868
Версия для печати
Материалы по теме
Врачей Московского района принуждают получать вакцину от COVID. Грозят уволить
Медики столицы вышли на митинг к Жогорку Кенешу. Требуют обещанных компенсаций
Возле Генпрокуратуры митинг. Требуют отпустить учредителя компании «Акиф»
Артем Новиков обсудил с Луиз Чемберлен готовность к третьей волне COVID-19
Митинг за отставку главы МВД. Провокаторы оттеснили участников на Старую площадь
Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли провокаторы
Очередной митинг за отставку главы МВД Улана Ниязбекова проходит в Бишкеке
В Бишкеке возле «Белого дома» прошел митинг против казино
Итоги выборов. У здания ЦИК снова проходит митинг сторонников проигравших партий
Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Митинг против итогов выборов в&nbsp;БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста Митинг против итогов выборов в БГК. Проигравшие обещают массовые акции протеста
Встреча Наримана Тюлеева, Аскара Салымбекова и&nbsp;Азиза Суракматова: о&nbsp;чем говорили Встреча Наримана Тюлеева, Аскара Салымбекова и Азиза Суракматова: о чем говорили
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
16 апреля, пятница
18:02
Велодорожка не для пешеходов. Велосипедисты в Бишкеке проведут акцию Велодорожка не для пешеходов. Велосипедисты в Бишкеке п...
17:59
Разработка нового Генплана Бишкека начнется в скором времени
17:52
На юге в пункте весогабаритного контроля у водителей вымогали деньги за проезд
17:49
Не верю. Глава Минздрава сомневается, что журналистам стало плохо на брифинге
17:47
Врачей Московского района принуждают получать вакцину от COVID. Грозят уволить