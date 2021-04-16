Митинг медиков. Артем Новиков начал переговоры с протестующими врачами

Медики, вышедшие на митинг в Бишкеке, переместились к зданию Дома правительства.

По словам врачей, они не раз обращались к властям и заходили на прием к разным чиновникам по поводу выплаты обещанных компенсаций, но в результате их вопрос остался открытым.

Многие медики также просят рассмотреть вопрос увеличения заработной платы.

К протестующим вышел представитель правительства Санжарбек Исаев и сказал, что первый вице-премьер-министр Артем Новиков готов принять врачей. Около 10 медиков зашли в Дом правительства на переговоры.

Ранее сообщалось, что медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах.