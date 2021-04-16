Медики столицы вышли на митинг к Жогорку Кенешу. Требуют обещанных компенсаций

Медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах в период пандемии коронавируса.

Юрист в сфере здравоохранения Нуралы Айдаров рассказал, что медики из других регионов Кыргызстана планируют выйти на аналогичные акции протеста.

«Наша главная просьба, чтобы в кратчайшие сроки рассмотрели наши обращения по компенсациям. Потому что эти медики подавали свои заявки еще в прошлом году», — рассказал он.