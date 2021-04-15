Нашли свидетеля. Дастан Бекешев посмеялся над своим допросом у следователя МВД

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев был вызван на допрос к следователю МВД по делу о беспорядках 9 октября 2020 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, оказывается, правоохранительное ведомство расследует два уголовных дела — по событиям 5-6 октября и событиям 9 октября.

«Сегодня меня вызвали на допрос по событиям 9 октября. Сказали, что вызовут еще по событиям 5-6 октября. Я, конечно, посмеялся. Нашли свидетеля. Я же ничего не видел. Даже рассмеялся», — рассказал Дастан Бекешев (депутат, напомним, незрячий).

По его словам, на допросы будет вызван ряд других политиков, кто был в те дни в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо.