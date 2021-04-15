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Власть

Нашли свидетеля. Дастан Бекешев посмеялся над своим допросом у следователя МВД

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев был вызван на допрос к следователю МВД по делу о беспорядках 9 октября 2020 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, оказывается, правоохранительное ведомство расследует два уголовных дела — по событиям 5-6 октября и событиям 9 октября.

«Сегодня меня вызвали на допрос по событиям 9 октября. Сказали, что вызовут еще по событиям 5-6 октября. Я, конечно, посмеялся. Нашли свидетеля. Я же ничего не видел. Даже рассмеялся», — рассказал Дастан Бекешев (депутат, напомним, незрячий).

По его словам, на допросы будет вызван ряд других политиков, кто был в те дни в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. Из колоний выпустили ряд арестованных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под арестом до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/190291/
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Нашли свидетеля. Дастан Бекешев посмеялся над своим допросом у следователя МВД