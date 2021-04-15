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Власть

Талант Мамытов встретился с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе межпарламентское партнерство Кыргызстана и России в целом, а также в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. Помимо этого, участники обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений.

Торага отметил высокий уровень сотрудничества по межпарламентской линии и подчеркнул стремление кыргызской стороны к сохранению и наращиванию достигнутой динамики взаимодействия.

Валентина Матвиенко поздравила Таланта Мамытова с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции, состоявшегося 11 апреля 2021 года в Кыргызстане. По ее словам, делегация Совета Федерации по итогам референдума в Кыргызстане отметила, что все прошло на высоком уровне, прозрачно и демократично.

«Сделан новый серьезный шаг к изменению Конституции Кыргызстана, которая является основополагающим законом для любого государства», — добавила спикер Совета Федерации.

В свою очередь Талант Мамытов проинформировал коллегу, что инициатива о референдуме по проекту Основного закона является логическим продолжением общенародного выбора, имевшего место в январе, когда более 80 процентов избирателей отдали свои предпочтения президентской форме правления.

Напомним, делегация Жогорку Кенеша прибыла в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190271/
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