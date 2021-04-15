Очередной митинг за отставку главы МВД Улана Ниязбекова проходит в Бишкеке

В Бишкеке возле здания МВД снова проходит митинг. Около 100 человек требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Акция протеста организована после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, девушку похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Участники принесли с собой оранжевые ленты. Их повяжут на заборе здания МВД в память об убитой Айзаде Канатбековой.

Стоит отметить, что на первой акции протеста участники требовали, чтобы к ним вышел глава МВД. Он струсил и не вышел, отправив своего зама. А сегодня работники строительно-монтажного управления начали проводить обновление на основании светофора и дорожных знаков, расположенных на перекрестке у здания ведомства — здесь проходит акция протеста. Очевидно, это делается намеренно, чтобы помешать собравшимся.

За митингом наблюдают около 15 милиционеров.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, арестованы.