Уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова прекращено. Его отпустили

Уголовное дело в отношении экс-зампредседателя таможни Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Райымбек Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

«Райымбек Матраимов был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основанием для начала данного досудебного производства явились материалы журналистского расследования «Азаттык Медиа», распространенные в сети интернет, в том числе о наличии у Матраимова дорогостоящего имущества в Дубае. Следствием были направлены соответствующие запросы в компетентные органы стран СНГ, Европы, КНР, Турции, а также в Дубай о наличии у Матраимова и членов его семьи каких-либо активов на территории данных стран», — сообщили в ГКНБ.

По официальным документам компетентных органов Райымбек Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество.

В ГКНБ отмечают, что доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения. Следствием не были получены доказательства, подтверждающие факты приобретения Райымбеком Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызстана.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.