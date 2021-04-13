Экс-полпреда президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева отпустили из СИЗО

Бывшего полпреда президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева отпустили из СИЗО ГКНБ. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, 1 апреля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 24 мая.

Напомним, 24 ноября 2020 года Курманбека Дыйканбаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР (злоупотребление должностным положением).

Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.