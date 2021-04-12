01:02
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги голосования. Перевыборов требуют партии, митингующие у ЦИК

В столице проходит митинг членов партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш.

В акции протеста участуют около 70 человек от партий СДК, «Реформа», Партия коммунистов Кыргызстана, «Улутман», «Тынчтык», «Бутун Кыргызстан», КСП («Социалистическая партия Кыргызстана») и ДДК.

Митингующие требуют отменить итоги выборов и назначить новое голосование.

Кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» Мирбек Мурарбек уулу заявил, что нынешняя власть не извлекла уроков правления прежних руководителей страны. «Мы ждали, что нынешняя власть не повторит прежних ошибок. Мы показывали нарушения некоторых партий, но реакции не последовало, эти политорганизации не отстранили от гонки. Требуем повторных выборов», — сказал он.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189690/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился
Итоги выборов. Член ЦИК посоветовал партиям проигрывать достойно
Итоги выборов. Партия СДК вышла на митинг и требует отмены голосования
Итоги выборов. Партия «Наш народ» будет расследовать факты подкупа избирателей
Итоги выборов. Илим Карыпбеков считает, что НДПК могла набрать больше голосов
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Местные выборы. В Токмаке 47,7 процента получила партия «Эмгек»
МВД: Во время выборов тяжких преступлений не зарегистрировано
Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов
В городе Ош за съемку на избирательном участке задержали журналиста
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее&nbsp;увеличат другим Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
12 апреля, понедельник
00:57
В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституци...
00:56
Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился
00:32
Избиение девушки в Бишкеке. Водителя Mercedes задержали
00:30
Итоги голосования. Перевыборов требуют партии, митингующие у ЦИК
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 апреля, воскресенье
23:15
Итоги выборов. Партия СДК вышла на митинг и требует отмены голосования
23:13
Итоги выборов. Аскар Салымбеков назвал кампанию в БГК честной и прозрачной