Итоги голосования. Перевыборов требуют партии, митингующие у ЦИК

В столице проходит митинг членов партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш.

В акции протеста участуют около 70 человек от партий СДК, «Реформа», Партия коммунистов Кыргызстана, «Улутман», «Тынчтык», «Бутун Кыргызстан», КСП («Социалистическая партия Кыргызстана») и ДДК.

Митингующие требуют отменить итоги выборов и назначить новое голосование.

Кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» Мирбек Мурарбек уулу заявил, что нынешняя власть не извлекла уроков правления прежних руководителей страны. «Мы ждали, что нынешняя власть не повторит прежних ошибок. Мы показывали нарушения некоторых партий, но реакции не последовало, эти политорганизации не отстранили от гонки. Требуем повторных выборов», — сказал он.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.