Итоги референдума. Недействительными признаны 89 тысяч 830 бюллетеней

ЦИК продолжает подводить предварительные итоги голосования на референдуме по принятию проекта новой Конституции.

Результаты поступили с 92 процентов избирательных участков. По поступившим предварительным данным, в плебисците приняли участие 1 миллион 294 тысячи граждан, или 35,9 процента.

Количество действительных бюллетеней — 1 миллион 204 тысячи, или 93 процента, недействительных — 89 тысяч 830, или 6,94 процента.

За проголосовали 1 миллион 26 тысяч участников референдума, или 79,31 процента. Против — 176 тысяч 701 человек, или 13,65 процента.

В Бишкеке за — 60,8 процента, против — 36 процентов. В Оше за проголосовали 80,25 процента, против — 12,12 процента. В Джалал-Абадской области за — 84,23 процента, против — 8 процентов, в Иссык-Кульской за — 85,18 процента, против — 9,11 процента. В Нарынской области за — 82,76 процента, против — 11,22 процента.

В Ошской области за — 84,57 процента, против — 7,58 процента. В Таласской за — 74,98 процента, против — 16,05 процента. В Чуйской — 70,9 процента за и 21,31 процента против. В Баткенской за — 84,2 процента, против — 8,82 процента.

Данные с участков за рубежом еще не введены в систему.

ЦИК подводит итоги голосования на основании данных ручного подсчета голосов. После того как результаты будут подведены, ТИК должны определить их на соответствующих территориях. После этого Центризбирком на основании данных сводных протоколов подводит итоги голосования по всей стране. Срок подведения итогов — не более 35 дней. Однако процесс может занять 10-15 дней.